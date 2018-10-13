شؤون فلسطينية

السبت: ارتفاع على درجات الحرارة وأجواء غائمة جزئياً الى صافية

السبت: ارتفاع على درجات الحرارة وأجواء غائمة جزئياً الى صافية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم السبت، غائماً جزئياً الى صاف معتدلاً في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها ادنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج

هذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئياً الى صافية باردة نسبياً في المناطق الجبلية لطيفة في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاحد 2018/10/14: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف معتدلاً في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام  ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الاثنين 2018/10/15: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف معتدلاً في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الثلاثاء 2018/10/16: يكون يكون الجو غائماً جزئياً  الى غائم معتدلاً في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 24-16 25-16 25-17 بيت لحم 24-16 25-16 25-17
رام الله والبيرة 23-15 24-15 24-16 طولكرم 28-20 28-20 28-20
نابلس 26-17 27-17 27-18 قلقيلية 28-20 28-20 28-20
جنين 29-19 29-19 29-20 سلفيت 24-16 25-16 25-17
طوباس 29-19 29-19 29-20 روابي 25-16 26-16 26-17
الخليل 24-15 25-15 25-16 غزه 27-21 27-21 27-21
أريحا 35-22 35-22 35-23 خانيونس 27-21 27-21 27-21
الأغوار الشمالية 33-20 33-20 33-21 رفح 28-20 28-20 28-20

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