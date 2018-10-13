شؤون فلسطينية

منظمة التحرير تطالب بتحرك دولي لوضع حد للعدوان الإسرائيلي ضد الفلسطينيين

منظمة التحرير تطالب بتحرك دولي لوضع حد للعدوان الإسرائيلي ضد الفلسطينيين
رام الله - دنيا الوطن
دانت منظمة التحرير الفلسطينية الهجمة العدوانية للاحتلال الاسرائيلي، بدعم امريكي، ضد ابناء شعبنا الفلسطيني والتي اسفرت هذا اليوم عن ارتقاء ستة شهداء وحوالي المئتي جريح في قطاع غزة جراء اطلاق جنود الاحنلال النار على المتظاهرين السلميين في قطاع غزة، اضافة الى استشهاد الأسير وسام عبد المجيد نايف الشلالدة في السجون الاسرائيلية هذا اليوم، والهجمة الشرسة التي تشنها في الضفة الغربية وخاصة ما تتعرض له محافظات نابلس من مداهمات وعمليات تفتيش همجية واعتداءات على المزارعين.

وطالبت المنظمة على لسان عضو لجنتها التنفيذية احمد التميمي، رئيس دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني، المجتمع والمنظات الدولية "بالتحرك الفوري لوضع حد للعدوان الاسرائيلي المتواصل ضد الفلسطينيين وخاصة المجازر التي ترتكب بحق المتظاهرين السلميين في قطاع غزة، وعمليات التهجير والتطهير العرقي بحق التجمعات البدوية وفي مقدمتها قرية الخان الاحمر".

كما طالب الحكومات العربية والاسلامية والدولية الى التحرك الفوري وخصوصا اتخاذ الاجراءات السياسية والدبلوماسية والقانونية التي تضمن توفير الحماية للشعب الفلسطينيي ومحاكمة اسرائيل على جرائمها وتقديم مرتكبيها الى العدالة الدولية .

وختم التميمي تصريحه بالتاكيد على "ان الاحتلال الاسرائيلي وحكومته الاستيطانية المتطرفة، يستفيدون من الدعم الامريكي الشامل لسياستهم الاستيطانية والعدوانية والتي يدفع ثمنها المواطن الفلسطيني وقضيته الوطنية، في خرق واضح لقرارات الشرعية الدولية وقوانين واتفاقيات حقوق الانسان".

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