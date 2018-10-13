شؤون فلسطينية

استشهاد سيدة بعد تعرضها لاعتداء من قبل المستوطنين جنوب نابلس

استشهاد سيدة بعد تعرضها لاعتداء من قبل المستوطنين جنوب نابلس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
استشهدت المواطنة عائشة محمد طلال الرابي (47 عاما)، في ساعة متأخرة من الليلة، فيما أصيب زوجها بجراح، بعد أن ألقى مستوطنون الحجارة على سيارتهما قرب حاجز زعترة جنوب نابلس.

وأفادت وكالات محلية أن المواطنة الرابي وزوجها يسكنان في قرية بديا قضاء سلفيت، حيث أصابت الحجارة رأسها ما أدى الى استشهادها.

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