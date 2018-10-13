شؤون فلسطينية

عشرات الفلسطينيين المحتجزين في الجزائر يناشدون السفارة بالتدخل

عشرات الفلسطينيين المحتجزين في الجزائر يناشدون السفارة بالتدخل
رام الله - دنيا الوطن - عبدالهادي مسلم
اكد عدد من الفلسطينيين المحتجزبن  من قطاع غزة لدى السلطات الجزائرية لدخولهم  البلاد بطريقة غير شرعية أنهم يعانون  ظروفا بالغة السوء في مركز ايواء بولاية تمنراست  تحت رعاية الهلال الاحمر الجزائري. 

وقال المحتجزون في اتصال هاتفي: "إننا بعد  وصولنا  الأراضي الجزائرية  بعد رحلة من العذاب، قمنا بتسليم انفسنا  للشرطة بدائرة شئون الهجرة بولاية تمنراست بمركز ايواء تحت رعايه الهلال الاحمر الجزائري، وتم التأكد من كافه البيانات والاجراءات القانونية حيث خضعنا جميعا امام محكمة تمنراست ونم الحكم القضائى بتهمه دخول الأراضي الجزائرية بشكل غير شرعي وحوكمنا بثلاث اشهر مع وقف التنفيذ وما زال الاحتجاز ساريا رغم الظروف الصعبة والمعيشة الضنكة حيث نفتقد لأبسط الحقوق". 

واضاف المحتجزون: "اننا كفلسطينيين ما زلنا تحت الحجز بهذا المركز ومعنا سوريين ويمنين، ومن بيننا  جرحى وكبار السن ونساء واطفال ومرضى بأمراض مزمنة لم يتلقوا علاجاتهم منذ أيام".

وأكد المحتجزون، تواصلهم مع السكرتير الاول في  سفارة دولة  فلسطين بالجزائر  واطلعناه على قضيتنا والأوضاع التي نعيشها ووعد برفعها للسفير لؤي عيسى ولكن لحتى الان لم يرد سواء سلبا أو إيجابا، معربين عن أملهم بأن يكون للسفارة دورا في حل مشكلتهم.

وعن سبب هجرتهم قال المحتجزون: "ان  شده الحصار المفروض على  قطاع غزه والمعاناة من فقر وبطالة ووتقليص وكاله الغوث للمعونات الإنسانية وعدم توفر  لقمة العيش الكريمة كان لا مفر منا الا الهجرة عبر مصر مرورا بصحراء ليبيا وموريتانيا حتى الوصول إلى الجزائر".

وكانت  مصادر محلية قالت: "إن السلطات الجزائرية تحتجز أكثر من 170 فلسطينيًا من قطاع ، وناشدت عائلات المحتجزين سفارة السلطة الفلسطينية في الجزائر بالتدخل لإنهاء معاناة أبنائهم".

وذكرت أن عشرات النساء والأطفال محتجزين في ظروف بالغة السوء، حيث لا يتوفر طعام أو شراب، وقد نفذت أموالهم بعد مرور 15 يومًا من الاحتجاز.






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