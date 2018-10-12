البرغوثي يواصل زيارته لغزة و يؤكد على وحدة شعبنا الفلسطيني ووحدة مصيره



جاء ذلك خلال كلمته أمام حشد جماهيري غفير في المهرجان التأبيني للمناضل الوطني و النائب السابق في المجلس التشريعي الراحل رأفت النجار .



و شدد د. البرغوثي على أن الوفاء للمناضلين لا يتأتى إلا بتضافر الجهود لاستعادة وحدتنا الوطنية كمدخل مهم لمواجهة التحديات السياسية الخطيرة و بما يضمن إنهاء معاناة أهلنا الصامدين في غزة الذين من حقهم الحياة الكريمة الآمنة.



و في ذات السياق تقدم د. مصطفى البرغوثي بالتعازي لعائلة الراحل و رفاقه في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، داعيا الى ضرورة ترسيخ المفاهيم السامية و المبادئ الوطنية التي رسخها المناضلون الوطنيون طيلة مسيرة عطائهم كما الراحل النجار و في مقدمتها الاستبسال للدفاع عن قضيتنا الوطنية العادلة و التمسك بحقوقنا المشروعة.



وفي جولته الميدانية على رأس وفد قيادي من حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية لمحافظتي رفح و خانيونس كان في استقبالهم ممثلو القوى الوطنية و الاسلامية و جمع من الوجهاء و الشخصيات الاعتبارية و عاد ذوي الشهيد المسعف عبدالله القططي و الجريح المسعف محمود عبد العاطي اكد د. مصطفى البرغوثي أن ما قام به جيش الاحتلال باستهدافه للطواقم الطبية و التعمد لقتل المسعفين ما هو إلا بمثابة جرائم حرب تستوجب تعريتها و ملاحقة مرتكبيها أمام المحاكم الدولية .



مؤكدا على أن الشهيد المسعف القططي و باقي الشهداء المسعفين و الشهيدة المسعفة رزان النجار هم شهداء الواجب الوطني و الإنساني و هي أعظم ما يقدمه الإنسان بالتضحية بنفسه لإنقاذ حياة الآخرين.



و في هذا السياق أضاف د. البرغوثي قائلا ؛ أن هذه الجرائم لن تفت من عضد أبناء شعبنا و لن تنال من عزيمته و إصراره على الخلاص من الاحتلال بمختلف أشكاله العنصرية ، مؤكدا على أهمية تطوير الأداء النضالي الذي تجلى في المقاومة الشعبية التي عادت لتجمع الضفة و غزة و التفافهما الموحد حول مقاومة الاحتلال و سياساته المتمثلة في التطهير العرقي و التمييز العنصري .







و في هذا السياق أضاف د. البرغوثي قائلا ؛ أن هذه الجرائم لن تفت من عضد أبناء شعبنا و لن تنال من عزيمته و إصراره على الخلاص من الاحتلال بمختلف أشكاله العنصرية ، مؤكدا على أهمية تطوير الأداء النضالي الذي تجلى في المقاومة الشعبية التي عادت لتجمع الضفة و غزة و التفافهما الموحد حول مقاومة الاحتلال و سياساته المتمثلة في التطهير العرقي و التمييز العنصري .

رام الله - دنيا الوطنأكد د. مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية على وحدة الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده و وحدة مصيره الوطني المشترك .