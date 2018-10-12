الشرطة تحقق بظروف وفاة فتاة في منطقة حجر الديك وسط القطاع

خاص دنيا الوطنأعلن العقيد أيمن البطنيجي الناطق باسم الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، أن الفتاة (م ، ك)، (27 عاما)، لقيت مصرعها اليوم الجمعة، في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة.وقال البطنيجي في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "لقيت الفتاة مصرعها، متأثرة بجراح اصيبت بها في حادث لم تعرف أسبابه بعد، حيث نقلت الفتاة إلى مستشفى شهداء الاقصى، مصابة، ليتم الاعلان عن وفاتها".وأشار البطنيجي إلى أن قوة من الشرطة توجهت إلى مكان الحادث، وباشرت بإجراءات التحقيق؛ لمعرفة الاسباب.