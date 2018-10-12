هل من تعطل للدوام الدراسي غدا السبت؟





وكانت مواقع التواصل الاجتماعي، قد نشرت معلومات حول تعطيل العملية الدراسية غدا السبت، في كافة المدارس، وهذا ما نفاه الميناوي.

خاص دنيا الوطننفى معتصم الميناوي مدير عام العلاقات الدولية والعامة بوزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة، الانباء التي تتحدث عن تعطيل الدوام في المدارس غدا السبت.وأوضح الميناوي في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "حتى اللحظة لم يصل لدينا اي اشعار بتعطيل الدراسة غدا السبت، وبالتالي فإن الدوام سيكون طبيعياً".وأشار الميناوي إلى أن ما تم نشره حول تعطيل الدراسة، عبارة عن اشاعات، مشددا على ضرورة التأكد من المصادر الرسمية حول ذلك.وقال: "لن نوقف العملية التعليمية، إلا بقرار رسمي، وبحسب المصلحة العامة فقط".