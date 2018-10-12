حكومة الوفاق الوطني الاسير وسام الشلالدة

رام الله - دنيا الوطننعت حكومة الوفاق الوطني الاسير وسام عبد المجيد نايف الشلالدة ٢٨ عاماً من بلدة سعير في محافظة الخليل والذي استشهد في معتقلات الاحتلال الاسرائيلي اليوم .وحمل يوسف المحمود المتحدث الرسمي باسم الحكومة سلطات الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استشهاد الاسير وسام الشلالدة ، والمسؤولية عن حياة كافة الاسرى في معتقلات الاحتلال الذين يتعرضون للقمع والتنكيل والاهمال الطبي المتعمد.وقال المحمود: "إن المجتمع الدولي تقع عليه مسؤولية سياسة الصمت وادارة الظهر تجاه معاناة الاسرى التي يلجأ اليها، والتي تشجع سلطات الاحتلال الاسرائيلي على مزيد من القمع والتنكيل بحق آلاف الاسيرات والاسرى في معتقلات الاحتلال".وطالب، المجتمع الدولي والمنظمات والهيئات الحقوقية الدولية بالخروج عن صمتها والتحرك تجاه تطبيق القوانين والقرارات الدولية التي توقف عسف وظلم الاحتلال، وتنحاز الى الاسرى الذين يدافعون عن أغلى ما يملك الانسان ( الحرية) ويدافعون باسم فلسطين عن حرية وكرامة الانسان في كل مكان . ‏‫