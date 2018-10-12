بحر: عمليتا بركان وحوارة امتداد لانتفاضة القدس ومسيرات العودة

أكد أحمد بحر النائب الاول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، أن عمليتي بركان وحوارة البطوليتين تأتي في اطار الرد الطبيعي لشعبنا على جرائم الاحتلال، وحقه في مقاومته، مبينا أن تلك العمليات البطولية في الضفة الغربية هي امتداد لانتفاضة القدس، ومسيرات العودة في قطاع غزة، وتؤكد على وحدة شعبنا وتلاحمه في كل ميادين المقاومة.



وقال بحر خلال مشاركته في مسيرة العودة شرق مخيم البريج: "تأتي عمليات الضفة البطولية ردا عمليا من أبناء شعبنا على صفقة القرن"، داعيا إلى المزيد من العمليات البطولية حتى تحرير فلسطين.



في السياق ذاته، طالب بحر، المجتمع الدولي ومؤسساته الأممية والحقوقية بالتدخل الفوري لوقف الجرائم الإسرائيلية بحق متظاهري مسيرة العودة.



ودعا بحر، الى محاكمة قادة الاحتلال على الجرائم التي يرتكبونها بحق متظاهرين سلميين مطالبين بحقوقهم برفع الحصار والعيش بحرية وكرامة، والاستخدام المفرط للقوة بحق هؤلاء المدنيين.



وأكد، أن جرائم الاحتلال وتصعيده الخطير ضد أبناء شعبنا المدنيين لن يثنيهم عن مسيرات العودة، وستستمر وتتصاعد حتى تحقق أهدافها، معتبرا أن مسيرات العودة شكلت رافعة للقضية الفلسطينية وأعادتها على قمة الأحداث الدولية من جديد.



وثمن د. بحر بطولات وتضحيات أبناء شعبنا في قطاع غزة في جميع مخيمات العودة ، كما حيا الشهداء الذين ارتفوا خلال مشاركتهم في تلك المخيمات، وخاصة شهداء مخيم البريج الذين اجتازوا السلك الزائل والتحموا مع جنود الاحتلال من نقطة صفر.



وشكر د. بحر جمهورية مصر العربية على جهودها في التخفيف من معناة أبناء شعبنا والعمل على فك الحصار عن قطاع غزة، كما شكر دولة قطر الشقيقة على ما قدمته من مساعدات اغاثية لشعبنا، ولدعمها السياسي المستمر لقضيتنا في جميع المحافل الإقليمية والدولية.











رام الله - دنيا الوطن