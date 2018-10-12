خسائر فادحة للحوثيين على جبهتي البيضاء والحديدة

رام الله - دنيا الوطنتلقت جماعات الحوثي خسائر عسكرية وبشرية فادحة خلال الساعات الماضية، على جبهتي البيضاء جنوبي اليمن والحديدة على الساحل الغربي.فقد قتل وأصيب عدد من مسلحي الجماعات بنيران قوات المقاومة، أثناء محاولتهم التسلل إلى مواقع تابعة لها في مديرية ذي ناعم شمال شرقي محافظة البيضاء، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).وقالت مصادر ميدانية: "إن مقاتلي المقاومة تصدوا لمحاولة التسلل في مواقع تمركزهم بمفرق يفعان، لتندلع اشتباكات أسفرت عن سقوط قتلى ومصابين".ومن جهة أخرى، شهدت محافظة الحديدة مواجهات بين الحوثيين وقوات المقاومة المشتركة المدعومة بغارات لتحالف دعم الشرعية في اليمن، خلال الساعات الماضية.وأعلنت مصادر في المقاومة أن القوات شنت هجوما على جيوب الحوثيين جنوب غربي مديرية بيت الفقيه، انتهى بمقتل وإصابة عدد منهم ثم السيطرة على 3 مواقع في منطقة الكراعمة أعلى وادي الجاح.وبدأ الهجوم بقصف مدفعي مركز على تجمعات الجماعات الحوثية ومخابئها، ثم التقدم والسيطرة على مواقع ترك فيها الحوثيون كميات من الأسلحة والذخيرة، فيما استهدفت طائرات التحالف بغارات عدة تعزيزات للحوثيين كانت قادمة من منطقة الحسينية.وفي وقت سابق، هجّر المتمردون أهالي منطقة الكراعمة، واستخدمت قراهم ثكنات عسكرية لقصف مواقع القوات المشتركة والقرى الآهلة بالسكان في منطقة الجاح، مخلفة عشرات الضحايا في صفوف المدنيين معظمهم من النساء والأطفال.يأتي ذلك فيما واصلت ألوية العمالقة عمليات تمشيط مواقع المتمردين الحوثيين غربي زبيد وشرقي وغربي مدينة التحيتا.وشاركت طائرات الأباتشي التابعة لقوات التحالف باستهداف جيوب الحوثيين وتحركاتهم في المزارع المنتشرة شرقي التحيتا، فيما قصفت مقاتلاته تعزيزات للمتمردين في المدينة.وتواصل قوات المقاومة المشتركة تمشيطها مواقع المتمردين في مزارع التحيتا وبيت الفقيه جنوبي محافظة الحديدة منذ أيام عدة.