عاجل

  • السحباني: استشهاد محمد عصام محمد عباس (21 عاما) بعيار نار في الرأس شرق غزة

عربي

أردوغان يلمح بـ "عملية جديدة" في سوريا

أردوغان يلمح بـ "عملية جديدة" في سوريا
رام الله - دنيا الوطن
لمح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أن جيش بلاده قد يقوم قريبا بعملية جديدة عابرة للحدود شمالي سوريا، في مناطق يسيطر عليها مقاتلون أكراد.

وقال أردوغان خلال حفل عسكري لتكريم جنود القوات الخاصة التركية، الجمعة: "إن شاء الله، قريبا جدا سنترك أعشاش الإرهاب شرق الفرات في حالة من الفوضى"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وجدد تصريح أردوغان تهديده بتوسيع عمليات عسكرية تركية في مناطق شرقي نهر الفرات، يحتفظ بها أكراد سوريون مدعومون من الولايات المتحدة.

وتعتبر أنقرة الجماعات الكردية جماعة "إرهابية"، وجزءا من حزب العمال الكردستاني الذي يقاتل القوات التركية منذ عقود.

وبدأت تركيا توغلها في سوريا عام 2016 في مناطق تقع غربي الفرات، لتدفع مسلحي تنظيم الدولة وكذلك مقاتلي الأكراد السوريين بعيدا عن المنطقة الحدودية.

أخبار ذات صلة

خسائر فادحة للحوثيين على جبهتي البيضاء والحديدة

خسائر فادحة للحوثيين على جبهتي البيضاء والحديدة

صحيفة تركية تكشف مضمون تسجيلات صوتية تؤكد مقتل خاشقجي

صحيفة تركية تكشف مضمون تسجيلات صوتية تؤكد مقتل خاشقجي

ترحيب سعودي بتجاوب تركيا في قضية خاشقجي

ترحيب سعودي بتجاوب تركيا في قضية خاشقجي

وفد سعودي يصل تركيا للتحقيق باختفاء &#34;خاشقجي&#34;

وفد سعودي يصل تركيا للتحقيق باختفاء "خاشقجي"

اليابان أقوى جواز سفر في العالم.. وأربع دول عربية بأسفل القائمة

اليابان أقوى جواز سفر في العالم.. وأربع دول عربية بأسفل القائمة

واشنطن بوست: تركيا أبلغت أمريكا امتلاكها تسجيلات تؤكد تقطيع جثة &#34;خاشقجي&#34; داخل القنصلية السعودية

واشنطن بوست: تركيا أبلغت أمريكا امتلاكها تسجيلات تؤكد تقطيع جثة "خاشقجي" داخل القنصلية السعودية

الأمطار تغلق أشهر الطرق في السعودية

الأمطار تغلق أشهر الطرق في السعودية

تغريدة جديدة لخطيبة خاشقجي.. ماذا قالت؟

تغريدة جديدة لخطيبة خاشقجي.. ماذا قالت؟

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

شؤون فلسطينية

بحر: عمليتا بركان وحوارة امتداد لانتفاضة القدس ومسيرات العودة

بحر: عمليتا بركان وحوارة امتداد لانتفاضة القدس ومسيرات العودة

الاحتلال يقتحم قرية شوشحلة جنوب بيت لحم

الاحتلال يقتحم قرية شوشحلة جنوب بيت لحم

شاهد: &#34;دنيا الوطن&#34; ترصد وصول عدد من الاصابات إلى مجمع الشفاء الطبي

شاهد: "دنيا الوطن" ترصد وصول عدد من الاصابات إلى مجمع الشفاء الطبي

إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة نعلين الأسبوعية

إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة نعلين الأسبوعية

إصابة خمسة مواطنين في حادث سير جنوب جنين

إصابة خمسة مواطنين في حادث سير جنوب جنين

إصابات بالرصاص &#34;المطاطي&#34; والاختناق خلال قمع الاحتلال لمسيرة كفر قدوم

إصابات بالرصاص "المطاطي" والاختناق خلال قمع الاحتلال لمسيرة كفر قدوم

بمشاركة طبيب فلسطيني.. تشريح جثمان الأسير &#34;شلالدة&#34; مطلع الأسبوع المقبل

بمشاركة طبيب فلسطيني.. تشريح جثمان الأسير "شلالدة" مطلع الأسبوع المقبل

عساف: الاسبوع المقبل سيشهد حربا طويلة اذا ما هدمت قرية الخان الاحمر

عساف: الاسبوع المقبل سيشهد حربا طويلة اذا ما هدمت قرية الخان الاحمر

منوعات

هل هناك جزء عاشر من &#34;باب الحارة&#34;؟

هل هناك جزء عاشر من "باب الحارة"؟

رانيا يوسف: أكره أفلام نادية الجندي منذ الطفولة.. وسلوكها غير مفهوم

رانيا يوسف: أكره أفلام نادية الجندي منذ الطفولة.. وسلوكها غير مفهوم

كيف أصبحت حالة تامر حسني؟

كيف أصبحت حالة تامر حسني؟

أحمد بدير يثير الغضب بعد مداعبته فتاة لشابة مغربية ويعتذر لاحقاً

أحمد بدير يثير الغضب بعد مداعبته فتاة لشابة مغربية ويعتذر لاحقاً

سلاف فواخرجي تتعرض لانتقاد حاد بسبب مافعلته بعد وفاة دينا هارون

سلاف فواخرجي تتعرض لانتقاد حاد بسبب مافعلته بعد وفاة دينا هارون

هيفاء وهبي تعبر عن حبها لشقيقتها بصورة مثيرة

هيفاء وهبي تعبر عن حبها لشقيقتها بصورة مثيرة

موقف مُحرج لتوفيق عكاشة على الهواء بسبب حياة الدرديري

موقف مُحرج لتوفيق عكاشة على الهواء بسبب حياة الدرديري

سيارة ابنة حليمة بولند تثير ضجة عارمة بين متابعيها.. شاهدها من الداخل

سيارة ابنة حليمة بولند تثير ضجة عارمة بين متابعيها.. شاهدها من الداخل

زفاف مفاجئ لممثل يهودي وإعلامية عربية مسلمة يثير غضب وزير الداخلية الإسرائيلي

زفاف مفاجئ لممثل يهودي وإعلامية عربية مسلمة يثير غضب وزير الداخلية الإسرائيلي

في أي عضو أصاب السرطان فاروق الفيشاوي؟

في أي عضو أصاب السرطان فاروق الفيشاوي؟

عربي

خسائر فادحة للحوثيين على جبهتي البيضاء والحديدة

خسائر فادحة للحوثيين على جبهتي البيضاء والحديدة

أردوغان يلمح بـ &#34;عملية جديدة&#34; في سوريا

أردوغان يلمح بـ "عملية جديدة" في سوريا

ترحيب سعودي بتجاوب تركيا في قضية خاشقجي

ترحيب سعودي بتجاوب تركيا في قضية خاشقجي

وفد سعودي يصل تركيا للتحقيق باختفاء &#34;خاشقجي&#34;

وفد سعودي يصل تركيا للتحقيق باختفاء "خاشقجي"