أردوغان يلمح بـ "عملية جديدة" في سوريا

رام الله - دنيا الوطنلمح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أن جيش بلاده قد يقوم قريبا بعملية جديدة عابرة للحدود شمالي سوريا، في مناطق يسيطر عليها مقاتلون أكراد.وقال أردوغان خلال حفل عسكري لتكريم جنود القوات الخاصة التركية، الجمعة: "إن شاء الله، قريبا جدا سنترك أعشاش الإرهاب شرق الفرات في حالة من الفوضى"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).وجدد تصريح أردوغان تهديده بتوسيع عمليات عسكرية تركية في مناطق شرقي نهر الفرات، يحتفظ بها أكراد سوريون مدعومون من الولايات المتحدة.وتعتبر أنقرة الجماعات الكردية جماعة "إرهابية"، وجزءا من حزب العمال الكردستاني الذي يقاتل القوات التركية منذ عقود.وبدأت تركيا توغلها في سوريا عام 2016 في مناطق تقع غربي الفرات، لتدفع مسلحي تنظيم الدولة وكذلك مقاتلي الأكراد السوريين بعيدا عن المنطقة الحدودية.