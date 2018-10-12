مجدلاني: أبلغنا غوتيرش بأن ميلادينوف لم يعد مقبولا للحكومة الفلسطينية

أكد أحمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الخميس، أن القيادة الفلسطينية لن تعمل بعد الآن مع مبعوث الأمم المتحدة للسلام، متهما إياه بتخطي دورة عبر السعي إلى إبرام صفقة بين إسرائيل وحركة حماس.



وأفاد مجدلاني في تصريحات صحفية له، أنه تم إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأنّ المبعوث الخاص نيكولاي ملادينوف "لم يعد مقبولاً" لدى الحكومة الفلسطينية، لافتا إلى أن الدكتور رامي الحمد الله لم يستقبله الاسبوع الماضي، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).



وقال: "إن ملادينوف تجاوز دوره في السعي إلى عقد اتفاقات بين إسرائيل وحماس التي تسيطر على غزة"، مضيفا: "إنّ الدور الذي يؤدّيه يمسّ الأمن القومي الفلسطيني ووحدة الشعب الفلسطيني".



رام الله - دنيا الوطن