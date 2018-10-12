ترحيب سعودي بتجاوب تركيا في قضية خاشقجي



وكذلك أكد المصدر على حرص المملكة الكبير على أمن وسلامة مواطنيها أينما كانوا.





رام الله - دنيا الوطنرحب مصدر سعودي مسؤول، بما أعلنته رئاسة الجمهورية التركية، عن تجاوبها مع طلب المملكة العربية السعودية بتشكيل فريق عمل مشترك، يجمع المختصين في البلدين الشقيقين، للكشف عن ملابسات اختفاء المواطن السعودي جمال خاشقجي في مدينة إسطنبول.وثمّن المصدر السعودي هذه الخطوة الإيجابية، مؤكدا ثقته التامة بقدرة فريق العمل المشترك وتعاون عناصره على القيام بالمهام المناطة به على أكمل وجه، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).