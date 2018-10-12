شؤون فلسطينية

الاحتلال يقتحم قرية شوشحلة جنوب بيت لحم

الاحتلال يقتحم قرية شوشحلة جنوب بيت لحم
رام الله - دنيا الوطن
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، قرية شوشحلة في بلدة الخضر، جنوب بيت لحم.

وأفاد أحمد صلاح منسق لجنة مقاومة الجدار والاستيطان في الخضر، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية، ودققت في هويات السكان، وأخذت أرقام هواتفهم الخاصة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

ويذكر أن شوشحلة تعرضت قبل يومين لاقتحام من قبل مجموعة من المستوطنين، الذين أخبروا السكان أنه سيتم شق طريق التفافي يصل شارع القدس-الخليل بقمة الجبل حيث تقع القرية .

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