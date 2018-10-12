شاهد: "دنيا الوطن" ترصد لحظة وصول الشهيد عفيفي عفيفي لمستشفى الشفاء





وشهدت فعاليات جمعة (انتفاضة القدس)، استشهاد ستة مواطنين فلسطينيين واصابة 192 اخرين، برصاص الاحتلال على الحدود الشرقية لقطاع غزة.















خاص دنيا الوطنرصدت عدسة "دنيا الوطن"، لحظة وصول الشهيد عفيفي محمود عطا عفيفي (18 عاما)، الذي استشهد برصاص الاحتلال الاسرائيلي مساء اليوم الجمعة، خلال مشاركته في مسيرات العودة شرق مدينة غزة، والتي حملت اسم جمعة (انتفاضة القدس).