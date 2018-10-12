ليبرمان يأمر بوقف ادخال الوقود الى قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
قرر أفيغدور ليبرمان وزير جيش الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، وقف إدخال الوقود الذي وفرته المنحة القطرية الى قطاع غزة، بحسب ما أعلنه إعلام الاحتلال.
قرر أفيغدور ليبرمان وزير جيش الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، وقف إدخال الوقود الذي وفرته المنحة القطرية الى قطاع غزة، بحسب ما أعلنه إعلام الاحتلال.
جاء قرار ليبرمان، بحجة التظاهرات العنيفة التي شهدتها الحدود الشرقية لقطاع غزة اليوم الجمعة، في اطار فعاليات جمعة (انتفاضة القدس).
يشار إلى أن فعاليات (انتفاضة القدس) أسفرت عن استشهاد ستة مواطنين واصابة 192 آخرين برصاص الاحتلال الاسرائيلي.
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