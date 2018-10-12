فيديو: لحظة استهداف اسماعيل هنية بقنابل الغاز شرق مدينة غزة





وكان هنية قد وصل الى مخيمات العودة شرق مدينة غزة؛ للمشاركة في فعاليات مسيرة العودة التي حملت اسم (انتفاضة القدس).





يشار إلى أن فعاليات جمعة (انتفاضة القدس) أسفرت عن استشهاد ستة مواطنين فلسطينيين، واصابة 192 آخرين برصاص الاحتلال الاسرائيلي شرق قطاع غزة.

















رام الله - دنيا الوطننشر فيديو مساء اليوم الجمعة، يوضح لحظة استهداف اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية (حماس) بقنابل الغاز، خلال مشاركته في فعاليات مسيرة العودة شرق القطاع.