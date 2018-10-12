شاهد: "دنيا الوطن" ترصد وصول عدد من الاصابات إلى مجمع الشفاء الطبي
خاص دنيا الوطن
رصدت عدسة "دنيا الوطن"، لحظة وصول عدد من الاصابات بين الفلسطينيين الى مجمع الشفاء الطبي، خلال مشاركتهم في فعاليات مسيرة العودة شرق مدينة غزة، اليوم الجمعة، والتي حملت اسم جمعة (انتفاضة القدس).
رصدت عدسة "دنيا الوطن"، لحظة وصول عدد من الاصابات بين الفلسطينيين الى مجمع الشفاء الطبي، خلال مشاركتهم في فعاليات مسيرة العودة شرق مدينة غزة، اليوم الجمعة، والتي حملت اسم جمعة (انتفاضة القدس).
وقد أسفرت فعاليات جمعة (انتفاضة القدس) عن استشهاد ستة مواطنين واصابة 112 اخرين برصاص الاحتلال شرق القطاع.
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