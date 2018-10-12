إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة نعلين الأسبوعية

رام الله - دنيا الوطنأصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة قرية نعلين غرب رام الله، الأسبوعية السلمية، المناهضة للاستيطان وجدار الضم والتوسع العنصري، اليوم الجمعة.وأطلق جنود الاحتلال المتمركزين عند بوابة الجدار الشرقية الرصاص المعدني، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المشاركين، مما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).وأكدت مصادر محلية، أن المسيرة انطلقت في الذكرى الـ (24) لرحيل المناضل والمفكر الفلسطيني خالد الحسن، وفي الذكرى الـ (37) لاستشهاد الأديب والمفكر الفلسطيني، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، ماجد أبو شرار.ورفع المشاركون في المسيرة العلم الفلسطيني، وصور الحسن وأبو شرار، ورددوا الهتافات والشعارات المنددة بجرائم الاحتلال، والداعية لاستمرار المقاومة الشعبية.