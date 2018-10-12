إصابة خمسة مواطنين في حادث سير جنوب جنين

رام الله - دنيا الوطنأصيب خمسة مواطنين، بينهم اثنان بحالة خطيرة، في حادث تصادم مركبتين قرب بلدة جبع جنوب محافظة جنين.وقال محمود السعدي مدير الإسعاف في جمعية الهلال الأحمر: "إن طواقم الجمعية نقلت خمسة مصابين في حادث بين مركبتين، ببلدة جبع، إلى مستشفى الرازي في مدينة جنين"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).