إصابة خمسة مواطنين في حادث سير جنوب جنين
رام الله - دنيا الوطن
أصيب خمسة مواطنين، بينهم اثنان بحالة خطيرة، في حادث تصادم مركبتين قرب بلدة جبع جنوب محافظة جنين.
وقال محمود السعدي مدير الإسعاف في جمعية الهلال الأحمر: "إن طواقم الجمعية نقلت خمسة مصابين في حادث بين مركبتين، ببلدة جبع، إلى مستشفى الرازي في مدينة جنين"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).
أصيب خمسة مواطنين، بينهم اثنان بحالة خطيرة، في حادث تصادم مركبتين قرب بلدة جبع جنوب محافظة جنين.
وقال محمود السعدي مدير الإسعاف في جمعية الهلال الأحمر: "إن طواقم الجمعية نقلت خمسة مصابين في حادث بين مركبتين، ببلدة جبع، إلى مستشفى الرازي في مدينة جنين"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).
التعليقات