إصابات بالرصاص "المطاطي" والاختناق خلال قمع الاحتلال لمسيرة كفر قدوم

رام الله - دنيا الوطنأصيب سبعة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، لمسيرة قرية كفر قدوم الأسبوعية السلمية المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 15 عاما، فيما اعتدى جنود الاحتلال بالضرب على المواطن جمال جمعة (55 عاما).وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وسط إطلاق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، مما أدى الى إصابة سبعة شبان بالرصاص "المطاطي" وعولجوا ميدانيا، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).وقال: "إن عشرات المواطنين أصيبوا بحالات اختناق شديد من بينهم متضامنات دوليات، نتيجة اطلاق جيش الاحتلال وابل من قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المشاركين في المسيرة".وأكد شتيوي أن قوات الاحتلال اعتدت على المواطن جمعة خلال اقتحامها منزله لاعتلاء سطحه، ما أدى الى فقدانه الوعي قبل أن يتم تقديم العلاج الطبي له.وأشار إلى أن جنود الاحتلال اعتلوا أسطح المنازل في القرية، وأطلقوا طائرة مسيرة لمراقبة تحركات الشبان وتصويرهم، اضافة الى إحراق عدد من الإطارات المطاطية بين منازل المواطنين.وكانت مواجهات عنيفة اندلعت بين الشبان وجنود الاحتلال، الذين اقتحموا البلدة، ونصبوا كمائن في منازل غير مأهولة دون تسجيل اعتقالات.