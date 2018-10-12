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شؤون فلسطينية

"دنيا الوطن" برفقة وحدة البالونات الحارقة في جمعة انتفاضة القدس

"دنيا الوطن" برفقة وحدة البالونات الحارقة في جمعة انتفاضة القدس
خاص دنيا الوطن - محمد عوض
قالت وحدة البالونات الحارقة شرق غزة بأن عملهم سيستمر حتى تحقيق كافة المطالب الإنسانية وفك الحصار عن قطاع غزة، دون أي مقابل

وقال أحد العاملين في وحدة البالونات الحارقة بالقرب من مخيم العودة شرق ملكة، بان الوحدة مستمرة في إطلاق البالونات خاصة وأنها توصل رسالة للعالم، بأن هذه الأراضي المحتلة هي ملك للفلسطينيين.

ويقوم الشبان في قطاع غزة بإطلاق البالونات الحارقة، من خلال بعض الوسائل البسيطة التي يستخدمونها، لإطلاق البالونات المحلقة بالقنابل الحارقة التي تقوم بحرق عشرات الدونمات من المحاصيل الزراعية على طول الشريط الحدودي مع قطاع غزة

وقالت مصادر إسرائيلية صباح اليوم، بان أكثر من 7 حرائق اشتعلت في عدة مناطق متفرقة وتقوم طواقم الأطفال بمحاولة إخماد الحرائق المشتغلة


 


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