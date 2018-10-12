نزال: أبو مازن يريد تسلّم غزة من الدبوس للصاروخ

رام الله - دنيا الوطنأكد القيادي في حركة حماس محمد نزال، أن حركته حاولت بكافة الوسائل اقناع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بانهاء اجراءات السلطة في قطاع غزة، على اعتبار أن تلك الاجراءات تصب في مصلحة صفقة القرن.وقال نزال: لكن موقف السلطة الفلسطينية، كان واضحًا برفض تلك المحاولات، أو رفع الحصار عن قطاع غزة، وكذلك رفضت حركة فتح إتمام المصالحة الفلسطينية.وأضاف: أبو مازن، اشترط عبر وسطاء أن تسلم حماس قطاع غزة من الباب للمحراب ومن الدبوس للصاروخ، كشرط للمصالحة، كما يريد أن تنتقل تجربة الضفة الغربية إلى قطاع غزة حيث يتشارك فلسطينيون مع الاسرائيلي في الحرب على المقاومة.وأشار نزال، إلى أن هناك محاولات لانهاء حق العودة من خلال استهداف اللاجئين وكذلك يوجد محاولات للتهجير المنظم للفلسطينيين من لبنان الى الدول الأوروبية وبعض الدول العربية باتت لا تعترف بوثائق اللاجئين.