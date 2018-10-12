بجمعة (انتفاضة القدس).. خمسة شهداء و60 اصابة برصاص الاحتلال شرق القطاع

وأكد القدرة في تصريح له على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، اصابة 60 مواطنا بالرصاص الحي والشظايا، شرق قطاع غزة، وتم تحويلها الى المشافي لتلقي العلاج، لافتا إلى أن من بين الاصابات هناك 50 حالة بالرصاص الحي، وصفت حالة ثلاثة منها بالخطيرة، ومن بين الاصابات ايضا هناك 10 أطفال.





بدوره، أفاد ايمن السحباني مدير الاسعاف والطوارئ في مستشفى الشفاء، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، بوصول سبع اصابات بعيارات نارية خلال مشاركتهم في مسيرات العودة شرق غزة.





وكانت الجماهير الفلسطينية قد توافدت الى مخيمات العودة شرق قطاع غزة، للمشاركة في فعاليات جمعة (انتفاضة القدس) على الحدود الشرقية لقطاع غزة، وذلك بدعوة من الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار.

وفي السياق، أوضح القدرة، أن قوات الاحتلال استهدفت كذلك، المواطنين والطواقم الطبية، بالرصاص الحي الكثيف، والذي اسفر عن اصابة احد المواطنين بجراح حرجة شرق غزة.