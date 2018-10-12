بمشاركة طبيب فلسطيني.. تشريح جثمان الأسير "شلالدة" مطلع الأسبوع المقبل

رام الله - دنيا الوطنأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الجمعة، أنها تتابع اجراءاتها القانونية في إدخال طبيب فلسطيني للمشاركة في عملية تشريح جثمان الشهيد الأسير وسام عبد المجيد شلالدة، والذي استشهد بظروف غامضة في معتقل "أيلون" صباح اليوم.وقالت الهيئة، أن عملية تشريح جثمان الشهيد شلالدة(28) عاما من بلدة سعير قضاء الخليل، ستتم في معهد الطب العدلي " ابو كبير" خلال اليومين القادمين بمشاركة مدير معهد الطب العدلي الفلسطيني الدكتور ريان العلي.يذكر أن الأسير شلالدة معتقل منذ عام 2015 ومحكومبالسّجن الفعلي لسبع سنوات قضى منها ثلاث سنوات، وهو متزوج وأب لأربعة أبناء.وحملت الهيئة، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير الشلالدة، مطالبةً الجهات الدولية القانونية بتشكيل لجنة تقصي حقائق ومحاسبة حكومة الاحتلال على الجرائم المنظمة والمتواصلة، التي ترتكب بحق الاسرى في السجون.