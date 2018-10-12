عساف: الاسبوع المقبل سيشهد حربا طويلة اذا ما هدمت قرية الخان الاحمر

خاص دنيا الوطنأكد الوزير وليد عساف رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن قرية الخان الأحمر بالقدس دخلت في مرحلة صعبة منذ الـ 48 ساعة الماضية، حيث بدأت مرحلة العد التنازلي للهدم.وأوضح عساف في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن الاسبوع المقبل سيشهد حربا طويلة وذلك في حال هدم القرية، مشيرا إلى أن القيادة الفلسطينية وضعت خطة لما بعد الهدم باعادة بناء القرية.في السياق ذاته، قال عساف: "الاسبوع المقبل سيشكل المواطنون الفلسطينيون اعتصاما كبيرا؛ للتصدي لعملية هدم قرية الخان الاحمر، لذلك نحن في حالة ترقب وانتظار وقلق من قبل النساء والرجال".وأشار الوزير عساف إلى أن الاحتلال هيأوا مكانا في قرية العزيرية وأبو ديس لنقل السكان اليها، منوها إلى أنهم سيرفضون ذلك.