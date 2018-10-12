الشروع ببناء مقر سفارة دولة فلسطين لدى تونس

رام الله - دنيا الوطناحتفل في العاصمة التونسية، مساء امس الخميس، بتوقيع اتفاق تشييد مبنى سفارة ومركز ثقافي ومقر سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية التونسية.ووقع الاتفاق، الشركات المنفذة للمشروع من الجانب التونسي، وسفير فلسطين هائل الفاهوم، بحضور مدير عام الصندوق القومي الفلسطيني الدكتور رمزي خوري، ووزيرة شؤون البيئة عدالة الاتيرة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).وينص الاتفاق على ان يتم الانجاز خلال خمسة عشر شهرا من تاريخ التوقيع.