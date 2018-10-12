إصابات بالاختناق عقب مهاجمة قوات الاحتلال مصلين في قلقيلية

رام الله - دنيا الوطنأصيب عدد من المواطنين بالاختناق، عقب إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع، على المصلين فور انتهاء صلاة الجمعة في أحد المساجد وسط مدينة قلقيلية.وقالت مصادر محلية: "إن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط تجاه المصلين وقت انتهائهم من صلاة الجمعة، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).وأضاف الشهود: "إن مواجهات اندلعت على الشارع الغربي من المدينة بين الشبان وقوات الاحتلال، التي أمطرت المنطقة بالغاز المسيل للدموع".