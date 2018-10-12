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شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتدي على المشاركين في مسيرة سلمية ضد قرار هدم "الخان الأحمر"

الاحتلال يعتدي على المشاركين في مسيرة سلمية ضد قرار هدم "الخان الأحمر"
رام الله - دنيا الوطن
اعتدت قوات من جنود وشرطة الاحتلال الاسرائيلي، على المشاركين في مسيرة سلمية انطلقت عقب صلاة الجمعة اليوم، على مدخل قرية الخان الأحمر، شرق مدينة القدس، بمشاركة عشرات المتضامنين ورئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير وليد عساف، رفضا لقرار الاحتلال هدمها وترحيل سكانها.

ورفع المشاركون في المسيرة العلم الفلسطيني، ورددوا الهتافات الغاضبة والمنددة بقرار الاحتلال، والداعية إلى التصدي لمحاولاته ومخططاته في سرقة أراضي المواطنين والتوسع الاستيطاني.

وبحسب وكالة (وفا)، فإن قوات الاحتلال منعت المشاركين من التقدم نحو الشارع الرئيسي المحاذي للقرية، وهددتهم بالاعتقال، مشيرا إلى ان سلطات الاحتلال نشرت منذ ساعات الصباح حواجز عسكرية عند الطرق المؤدية للخان الأحمر، وقامت بإيقاف مركبات المواطنين، والتدقيق في بطاقاتهم الشخصية، لعرقلة وصولهم إلى القرية.

وقال معتصم تيّم مدير وحدة القدس في الرئاسة: "إن هذه المسيرة هي استمرار لحالة التضامن الشعبي مع قرية الخان الأحمر، ورفضا لقرار محكمة الاحتلال هدمها وتهجير سكانها قسريا".

وأوضح أنه وبناء على المؤشرات الميدانية، فإن الاحتلال ماض في تنفيذ قراره هدم القرية وتهجير سكانها، وذلك من خلال زيادة نقاط التفتيش والتضييق على المواطنين والمتضامنين، علاوة على تصريحات وزير جيش الاحتلال أفيغدور ليبرمان، وماكنة التحريض عبر وسائل الإعلام اليمينية المتطرفة لاستهداف القرية واقتلاع سكانها، واعلان الاحتلال بناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة على اراضي قرية الخان الأحمر.

ودعا تيم، أبناء شعبنا الى استمرار التواجد الدائم في خيمة الاعتصام المتواصل لليوم 118 على التوالي، ومساندة المواطنين في الخان الاحمر، من أجل إفشال مخططات الاحتلال الاستيطانية.

من ناحيته، قال منسق الحملة الشعبية للجدار والاستيطان صلاح الخواجا: "إن المسيرة تأتي استمرارا للتأكيد على أن شعبنا يجب أن لا يعتمد إلا على ذاته في الدفاع عن أرضه ووطنه"، داعيا إلى تصعيد المسيرات الشعبية ومواجهه خطة الاحتلال سواء بشكل جماعي أو فردي في الخان الاحمر والتجمعات الأخرى المستهدفة.

واضاف: "إن سياسة الإغلاق وإقامة الحواجز العسكرية، وأشكال القمع والاعتقالات لن تكسر من الإرادة الشعبية المتعاظمة، التي أثبتت أنها الاستراتيجية الأكثر فاعلية للتغيير في ظل موازين القوى ومواجهة سياسات الاستعمار والاستيطان والتهجير".

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