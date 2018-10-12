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شؤون فلسطينية

بدء توافد الفلسطينيين لمخيمات العودة شرق القطاع للمشاركة بجمعة (انتفاضة القدس)

بدء توافد الفلسطينيين لمخيمات العودة شرق القطاع للمشاركة بجمعة (انتفاضة القدس)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
توافدت الجماهير الفلسطينية اليوم الجمعة، إلى مخيمات العودة؛ للمشاركة في فعاليات مسيرة العودة التي حملت اسم جمعة (انتفاضة القدس) على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وكانت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، قد دعت الجماهير الفلسطينية للمشاركة فعاليات جمعة (انتفاضة القدس) شرق قطاع غزة.

وأكدت الهيئة، أن فعاليات مسيرة العودة مستمرة حتى تحقيق اهدافها المتمثلة في عودة اللاجئين وكسر الحصار عن قطاع غزة، مؤكدة في الوقت ذاته على سلميتها وشعبيتها.

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