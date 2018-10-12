بدء توافد الفلسطينيين لمخيمات العودة شرق القطاع للمشاركة بجمعة (انتفاضة القدس)





وكانت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، قد دعت الجماهير الفلسطينية للمشاركة فعاليات جمعة (انتفاضة القدس) شرق قطاع غزة.





وأكدت الهيئة، أن فعاليات مسيرة العودة مستمرة حتى تحقيق اهدافها المتمثلة في عودة اللاجئين وكسر الحصار عن قطاع غزة، مؤكدة في الوقت ذاته على سلميتها وشعبيتها.

رام الله - دنيا الوطنتوافدت الجماهير الفلسطينية اليوم الجمعة، إلى مخيمات العودة؛ للمشاركة في فعاليات مسيرة العودة التي حملت اسم جمعة (انتفاضة القدس) على الحدود الشرقية لقطاع غزة.