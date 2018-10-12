الهباش: ثوابت حركة حماس أصبحت السولار والدولار

رام الله - دنيا الوطنقال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية: إن حركة حماس أصبحت أداة رخيصة بيد اسرائيل وأمريكا تنفذ صفقة القرن بمنتهى البشاعة، وتنتزع قطاع غزة من الجسد الفلسطيني عبر استمرار انقلابها على السلطة الفلسطينية قبل 11 عامًا.وأضاف الهباش خلال خطبة الجمعة في مسجد الشهيد ياسر عرفات "الضريح"، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله: أن ثوابت حركة حماس أصبحت سولار ودولار ونسيت القدس وفلسطين وضرورة انتهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة الكاملةوتابع: حماس تتاجر بدماء الشهداء للحصول على بضعة ملايين لتمزيق الجسد الفلسطيني وإضعافه.وأكد الهباش، أن المشكلة في قطاع غزة ليست مع العرب او بسبب العرب وانما تكمن المشكلة الأساسية أن غزة وقعت بين مطرقة الاحتلال وسندان حماس وكلاهما يتآمران على غزة وعلى القضية الفلسطينية وكلاهما ينفذان كل دوره في صفقة تصفية القضية الفلسطينية المسماة "صفقة القرن".وأشار إلى الفلسطينيين في قطاعغزة لن يقبلوا باستمرار اختطاف قطاع غزة وستعود غزة وأهلها لحضن الشعب الفلسطيني والشرعية الفلسطينية بعد ان يتخلصوا من هذا العار ومن الإنقلاب.وأوضح أن إنهاء كيان حماس هو فريضة شرعية وضرورة وطنية لكي نذهب جميعا الى تحرير القدس ولن نقبل أبدا باستمرار هذا الوضع وهذا الفصل الأسود من تاريخ شعبنا، على حد تعبيره.وأكد قاضي القضاة ان القضية الفلسطينية ستبقى حية رغم كل محاولات الاحتلال طمسها وإنهائها ورغم تهديداته المستمرة بتهجير أهلنا الصامدين في الخان الأحمر، مشيرا ان دولة الاحتلال ربما تستطيع ان تفعل أي شيء كما فعلت من قبلوفصلت قطاع غزة عن الجسد الفلسطيني، وسلمته لحماس، وان تفرض علينا الحصار وان تقتلنا وتسجننا ولكن لن تستطيع ان تمحي اسم فلسطين من الوجود فالقضية الفسطينية عمرها أكثر من مائة عام ولم تخفت ولم تنهي وفشلت كل مشاريع الاحتلال أمام صمود شعبنا وتمسكه بأرضه ومقدساته.