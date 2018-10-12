وفد سعودي يصل تركيا للتحقيق باختفاء "خاشقجي"

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وكالة (الأناضول) التركية، اليوم الجمعة، عن وصول وفد سعودي إلى أنقرة للتحقيق في اختفاء جمال خاشقجي.ونسبت الوكالة إلى "مصادر مطلعة" قولها: إنه "من المنتظر أن يجري الوفد السعودي ومسؤولون أتراك لقاءات نهاية الأسبوع الجاري".والخميس، أعلنت الرئاسة التركية أن الرياض وأنقرة قررتا تشكيل مجموعة عمل مشتركة للكشف عن مصير خاشقجي، بناءً على مقترح من الجانب السعودي.