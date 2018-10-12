مشعل: حماس لديها خطة تكتكية واستراتيجية لتحرير فلسطين

رام الله - دنيا الوطنأكد خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس السابق، أن الشعب الفلسطيني، أمام خطوات متسارعة تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن مسيرات العودة في قطاع غزة، جاءت للتصدي لمخططات الاحتلال بفلسطين.وقال مشعل خلال كلمته أمام مؤتمر "رواد بيت المقدس" المنعقد في مدينة اسطنبول التركية: حماس لديها خطة لتحرير فلسطين تكتكية واستراتيجية، لكن يجب أن يكون هناك خطة عربية وإسلامية تجمع العقول لتحرير فلسطين.وأضاف: تصفية القضية الفلسطينية تتسارع وعنوانها اليوم صفقة القرن، لكن فلسطين ستبقى القضية الأولى والأهم للأمة العربية، داعيًا الكل العربي والإسلامي لمواجهة ما تتعرض له القدس، يومياً من تهويد واقتحامات.