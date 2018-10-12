35 ألف مواطن يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

رام الله - دنيا الوطنأدى 35 ألف مصلٍ صلاة الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك، بحسب إحصائيات دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.ورغم اجراءات الاحتلال القمعية والتفتيشية، والتي تمنع الفلسطينيون من الوصول إلى المسجد الأقصى، إلا أنه تمكن 35 ألف مُصلٍ من الوصول للأقصى وأداء صلاة الجمعة.