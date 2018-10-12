واشنطن بوست: تركيا أبلغت أمريكا امتلاكها تسجيلات تؤكد تقطيع جثة "خاشقجي" داخل القنصلية السعودية

رام الله - دنيا الوطنأكدت صحيفة (واشنطن بوست) الأميركية أن الحكومة التركية، أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية، أن لديها تسجيلات تؤكد قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي وتقطيع جثته داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين وأتراك أن التسجيلات تظهر احتجاز فريق أمن سعودي خاشقجي قبل قتله وتقطيع جثته.كما تتيح التسجيلات إمكانية سماع أصوات خاشقجي والمحققين وأسلوب تعذيبه وقتله، وتظهر الفريق الأمني وهو يضرب خاشقجي، بحسب المصدر ذاته.وأضافت: ليس من الواضح حتى الآن اطّلاع مسؤولين أميركيين بأنفسهم على التسجيلات الجديدة ولكن نظراءهم الأتراك أبلغوهم بمحتواها.وأشارت الصحيفة الأمريكية، إلى أن الفريق الأمني توجه بعد تصفية خاشقجي إلى منزل القنصل السعودي.وكانت السعودية، قالت في وقت سابق: إن التقارير التي تحدثت عن فقد الكاتب السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية المملكة في إسطنبول "كاذبة".