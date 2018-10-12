حماس: حماية المُطارد "نعالوة" مسؤولية وطنية

حماية نعالوة وإيوائه، وتوفير احتياجاته اللوجستية اللازمة لمواصلة طريقه، وإبعاد أيدي المحتلين عنه؛ باتت اليوم مسؤولية وطنية عامة على كل أبناء شعبنا وتكليفاً أخلاقياً خاصاً على كل من يستطيع ذلك، مستحضرين النماذج المشرفة التي قدمها شعبنا على مدار سنوات ثورته في احتضان المقاومين وتوفير بيئة حامية لهم.



رام الله - دنيا الوطنأشادت حركة حماس بالشاب المطار من قبل الاحتلال الإسرائيلي، أشرف نعالوة، حيث دعت لحمايته وتقديم المساعدة لها في طريق المطاردة.وقال الحركة:وأضافت حماس: الاحتلال يواصل اعتقال عائلة المطارد "نعالوة"، مشيده بموقف والدته البطولي في تحميل الاحتلال مسؤولية المأساة التي يعيشها شعبنا أمام الإعلام الإسرائيلي، موقف مشهود له وطنيا.وتابعت الحركة في بيانها: إن المقاوم نعالوة يمثل النبض الحقيقي للفلسطينيين خاصة أبناء الضفة الذين يواجهون الاستيطان وسرقة الأرض التي تتم أمام أعينهم بشكل متواصل دون رادع، وجاءت عمليته في المنطقة المحتلة بركان المقامة على أرض سلفيت، وعملية الطعن في حوارة بالأمس؛ لتؤكد للاحتلال أنه لن يجد الأمن في الضفة، وأن المعادلة التي بناها لسرقة الأرض وتهويد القدس والضفة ستواجه من قبل أبطال الضفة وأبنائها وكل أحرار شعبنا.