الأمطار تغلق أشهر الطرق في السعودية

رام الله - دنيا الوطنأدى هطول أمطار رعدية في منطقة مكة المكرمة، إلى إغلاق طريق "الهدا" الجبلي الشهير بين مكة المكرمة والطائف.وحسب تغريدة للمركز الوطني للعمليات الأمنية، فقد أكد إغلاق طريق الهدا بسبب هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، داعيًا من مرتادي الطريق أخذ الحيطة والحذر.وشهدت منطقة الطائف والهدا والشفا وعرفات هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار.و​يعتبر طريق الهدا من أجمل الطرق الجبلية وأهمها، حيث يربط مدينة الطائف بالمناطق الأخرى الغربية والشمالية، ويكتسب ليلا منظراً رائعاً يبدأ عند قرية كرا وينتهي في قرية الهدا التي يشرق منها، المتمثلة بالأشجار والأزهار والمياه العذبة.