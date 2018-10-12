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تغريدة جديدة لخطيبة خاشقجي.. ماذا قالت؟

تغريدة جديدة لخطيبة خاشقجي.. ماذا قالت؟
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت خطيبة الكاتب السعودي جمال خاشقجي، خديجة جنكيز، تغريدة جديدة في الليلة العاشرة من اختفائه بعد دخوله مبنى القنصلية السعودية في اسطنبول يوم 2 تشرين الأول الماضي.

وقالت جنكيز في تغريدة على حسابها بموقع (تويتر): "الذين يسألون عن حالتي.. كأنني أعيش بين الحياة والموت، بين السماء والأرض، بين الجنة وجهنم".

وتابعت: "أصحو من نومي بالأمل، وأفقد كل آمالي بعد غروب الشمس"، أنا "أموت كل يوم ألف مرة.. يا حي يا قيوم.. صبرني".

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