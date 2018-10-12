تغريدة جديدة لخطيبة خاشقجي.. ماذا قالت؟
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت خطيبة الكاتب السعودي جمال خاشقجي، خديجة جنكيز، تغريدة جديدة في الليلة العاشرة من اختفائه بعد دخوله مبنى القنصلية السعودية في اسطنبول يوم 2 تشرين الأول الماضي.
وقالت جنكيز في تغريدة على حسابها بموقع (تويتر): "الذين يسألون عن حالتي.. كأنني أعيش بين الحياة والموت، بين السماء والأرض، بين الجنة وجهنم".
وتابعت: "أصحو من نومي بالأمل، وأفقد كل آمالي بعد غروب الشمس"، أنا "أموت كل يوم ألف مرة.. يا حي يا قيوم.. صبرني".
أطلقت خطيبة الكاتب السعودي جمال خاشقجي، خديجة جنكيز، تغريدة جديدة في الليلة العاشرة من اختفائه بعد دخوله مبنى القنصلية السعودية في اسطنبول يوم 2 تشرين الأول الماضي.
وقالت جنكيز في تغريدة على حسابها بموقع (تويتر): "الذين يسألون عن حالتي.. كأنني أعيش بين الحياة والموت، بين السماء والأرض، بين الجنة وجهنم".
وتابعت: "أصحو من نومي بالأمل، وأفقد كل آمالي بعد غروب الشمس"، أنا "أموت كل يوم ألف مرة.. يا حي يا قيوم.. صبرني".
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