تغريدة جديدة لخطيبة خاشقجي.. ماذا قالت؟

رام الله - دنيا الوطنأطلقت خطيبة الكاتب السعودي جمال خاشقجي، خديجة جنكيز، تغريدة جديدة في الليلة العاشرة من اختفائه بعد دخوله مبنى القنصلية السعودية في اسطنبول يوم 2 تشرين الأول الماضي.وقالت جنكيز في تغريدة على حسابها بموقع (تويتر): "الذين يسألون عن حالتي.. كأنني أعيش بين الحياة والموت، بين السماء والأرض، بين الجنة وجهنم".وتابعت: "أصحو من نومي بالأمل، وأفقد كل آمالي بعد غروب الشمس"، أنا "أموت كل يوم ألف مرة.. يا حي يا قيوم.. صبرني".