البغدادي ينتقم من عناصره بسبب الخيانة

رام الله - دنيا الوطنأفادت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية، نقلاً عن تقارير للمخابرات العراقية، قولها: إن زعيم تنظيم الدولة أبو بكر البغدادي، أمر بإعدام أكثر من 300 من عناصره، بسبب اشتباه بخيانتهم له، عقب الهزائم المدوية.وقالت تلك التقارير التي تداولتها أيضاً وسائل إعلام عراقية: إن من ضمن الذين أعدموا قيادات مهمة في التنظيم، ومنهم أبو البراء الأنصاري وسيف الدين العراقي وأبو عثام التل عفري وأبو إيمان الموحد ومروان حديد الصوري.وأشارت (ديلي ميل) إلى أن التقارير أن بعض مسلحي التنظيم هربوا إلى أماكن مجهولة، خوفاً على حياتهم، بعدما علموا بمخططات البغدادي.