الأسد يصدر قانوناً جديداً ينظم عمل قانون الأوقاف

رام الله - دنيا الوطنأصدر الرئيس السوري بشار الأسد القانون رقم 31 الناظم لعمل وزارة الأوقاف، وذلك بعد جدل كبير ومطالبات بتعديل قانون الأوقاف.وأقر مجلس الشعب السوري بعض التعديلات على مشروع القانون المذكور، ليصبح قانونا بعد أن كان مرسوما.وأكد عضو مجلس الشعب السوري نبيل صالح، أنه قد تم حذف معظم المواد التي أثارت تخوف السوريين، وجرى تعديل بعضها في ما يخص قانون الأوقاف الإشكالي.