CNN: خاشقجي رفض تمويلًا عرضه مستشار بالديوان الملكي

رام الله - دنيا الوطنأكدت شبكة (CNN) الأمريكية، أن "السلطات السعودية بذلت عدة محاولات للتواصل مع الكاتب جمال خاشقجي في عام 2017، مع اقتراحات تضمنت تمويلا حكوميًا لمؤسسة فكرية سيقودها".ووفقا لمصدر مقرب من الكاتب السعودي، فقد قال لـ (CNN) الأمريكية: إن "المحاور الرئيسي مع خاشقجي كان مستشارًا كبيرًا في الديوان الملكي" بالسعودية، مضيفا أن خاشقجي- الذي اختفى منذ دخوله إلى قنصلية بلاده في 2 تشرين الأول الجاري- "رفض تلك الأفكار، وفي الأشهر التالية، انتقده بصورة أكثر حدة الحكومة السعودية بشأن سياستها الداخلية المتعلقة بالأزمة مع قطر، وإنهاء أي حوار".وقال المصدر: إن "موقف خاشقجي من السياسة السعودية تغير فجأة حتى أنه دعم هدف تحديث المملكة العربية السعودية. في أيلول/ سبتمبر 2017، كتب مقالة رأي لصحيفة (واشنطن بوست) بعنوان "المملكة العربية السعودية لم تكن دائما بهذه القمعية.. الآن ذلك لا يطاق".وأشار المصدر إلى أن "شخصيات بارزة في المحكمة الملكية بالرياض كانت غاضبة بشكل خاص بسبب انتقادات خاشقجي لقرار السلطات السعودية بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين ويوسف القرضاوي كإرهابيين".وختم المصدر حديثه: "أصبح خاشقجي أكثر حذرا من العودة إلى المملكة"، فيما أشارت الشبكة الأمريكية، أنها لم يتسنّ لها الحصول على تعليق من الجانب السعودي بشأن تلك التصريحات حتى الآن.يذكر، أن السعودية تنفي وجود خاشقجي الذي اختفت آثاره منذ الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر الحالي، تنفي وجوده في القنصلية باسطنبول، في حين تؤكد خطيبته التركية خديجة أن الكاتب السعودي لا يزال داخل القنصلية ولم يخرج منذ ذلك الوقت.