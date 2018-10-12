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شؤون فلسطينية

هنية: نسعى لتفاهمات مع أطراف عديدة للوصول لهدوء مقابل كسر الحصار

هنية: نسعى لتفاهمات مع أطراف عديدة للوصول لهدوء مقابل كسر الحصار
رئيس المكتب السياسي لحماس - اسماعيل هنية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، إن حركته تسعى اليوم لتفاهمات مع أطراف عديدة من أجل كسر الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة منها مصر وقطر والأمم المتحدة.

وأوضح هنية، خلال كلمة له في مؤتمر رواد بيت المقدس وفلسطين، الجمعة، أن هذه التفاهمات يمكن أن تصل لهدوء مقابل كسر الحصار، لافتاً إلى أن حركته لن تفرط ولن تتنازل وستبقى المقاومة رمز عزتنا في فلسطين.

وأضاف هنية: "المؤتمر يكتسب اهميته من الرسائل التي يحملها، ويؤكد أن القدس وفلسطين هي القضية الجامعة للأمة وتتوحد خلفها، وهو رسالة قوية وموقف عظيم في وجه كل المؤامرات التي تهدف لتصفية القدس وانتزاع القدس من محيطها العربي والاسلامي، عبر ما يسمى بصفقة القرن".

وتابع: "نعتز بالعلاقة مع المحيط العربي ونعمل على حمايتها، كما أن المصالحة الوطنية على سلم أولوياتنا ولن نحيد عنها، ولن نقبل بصفقة القرن المشبوهة وكل من يقبلها سيكون خارج الصف الوطني والمسار التاريخي لأمتنا والصفقة التي تستهدف شعبنا تحتاج لوقفة من رواد الأمة للتصدي لها وتعزيز مقاومات الصمود في مواجهتها".

واستطرد: "نسعى لكسر الحصار عن قطاع غزة الذي خلف اثار خطيرة وعميقة في الحياة لأهلنا في القطاع، ومسيرات العودة وكسر الحصار تأتي لمواجهة مخططات الاحتلال في القدس وكل فلسطين، وعلى الأمة توفير كل مقومات الصمود وحماية الثوابت الوطنية الفلسطينية"، كما نطالب بتعزيز صمود أهالي مدينة القدس وقطاع غزة للتصدي لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية".

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