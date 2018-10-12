عربي

قبل ساعات من خطابه.. أدرعي يوجه رسالة إلى نصر الله

قبل ساعات من خطابه.. أدرعي يوجه رسالة إلى نصر الله
حسن نصر الله
رام الله - دنيا الوطن
وجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، رسالة إلى الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله، يتساءل فيها عن مدى تقديمه إجابات معينة للمواطنين اللبنانيين.

وكتب أدرعي في تغريدة على حسابه عبر موقع (تويتر) وتساءل: "هل سيكسر السيد حسن غدًا صمته؟ حتى الآن، فضّل نصرالله الّذي كُشفت خباياه، السكوت، وإعطاء الآخرين مثل جبران باسيل القيام بالأعمال الشّاقة بدلًا منه. ولكن، هل سيستغل نصرالله غدًا خطابه المخطط في عزاء الحاجة ام عماد مغنية لتقديم الإجابات لمواطني لبنان؟". 

وواصل أدرعي مزاعمه وافتراءاته، حيث توجه الى نصرالله بالقول: "لماذا تخبّئ مصانع تحويل الصواريخ لدقيقة، بجانب مطارالحريري وبجانب بيوتهم؟ لماذا بعد تفاخرك في خطابك السابق بالصواريخ الدقيقة فضّلت الاختباء وراء ظهر باسيل في تمثيلية "مش راكبة على عقل حدا"؟ نحن بانتظارك يا نصر الله لتحكيلنا عن القرية المفضلة عليك في إطار تحدي القرى".

يشار إلى أن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله سيلقي كلمة، الجمعة في احتفال تأبيني يقيمه الحزب عن روح والدة القائد في الحزب عماد مغنية، آمنة محمود ‏سلامة.



أخبار ذات صلة

البغدادي ينتقم من عناصره بسبب الخيانة

البغدادي ينتقم من عناصره بسبب الخيانة

الأسد يصدر قانوناً جديداً ينظم عمل وزارة الأوقاف

الأسد يصدر قانوناً جديداً ينظم عمل وزارة الأوقاف

CNN: خاشقجي رفض تمويلًا عرضه مستشار بالديوان الملكي

CNN: خاشقجي رفض تمويلًا عرضه مستشار بالديوان الملكي

الأردن: تعديل في حكومة الرزاز يشمل تسع وزارات ودمج ستة

الأردن: تعديل في حكومة الرزاز يشمل تسع وزارات ودمج ستة

(ديلي ميل): البغدادي أعدم 320 عنصرا من أتباعه

(ديلي ميل): البغدادي أعدم 320 عنصرا من أتباعه

مصر.. أحكام بالإعدام لـ17 شخصا بقضية تفجيرات الكنائس

مصر.. أحكام بالإعدام لـ17 شخصا بقضية تفجيرات الكنائس

السيسي: العدو حاليا من الداخل ويسعى لهدمنا.. وأعد بأن تكون مصر أفضل عام 2020

السيسي: العدو حاليا من الداخل ويسعى لهدمنا.. وأعد بأن تكون مصر أفضل عام 2020

قناة إسرائيلية: عباس كامل يزور تل أبيب الأسبوع المقبل

قناة إسرائيلية: عباس كامل يزور تل أبيب الأسبوع المقبل

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يشيد بالعلاقات الفلسطينية- الإسبانية

الرئيس عباس يشيد بالعلاقات الفلسطينية- الإسبانية

الاحتلال يفرض طوقًا عسكريًا على &#34;الحديدية&#34; ويعزلها عن المناطق

الاحتلال يفرض طوقًا عسكريًا على "الحديدية" ويعزلها عن المناطق

تعرف على أسعار العملات مقابل الشيكل

تعرف على أسعار العملات مقابل الشيكل

الطقس: انخفاض على درجات الحرارة وأمطار خفيفة متفرقة

الطقس: انخفاض على درجات الحرارة وأمطار خفيفة متفرقة

&#34;إيسيسكو&#34; تنتخب فلسطين لرئاسة مؤتمرها العام للدورة الـ13 تحت عنوان &#34;القدس&#34;

"إيسيسكو" تنتخب فلسطين لرئاسة مؤتمرها العام للدورة الـ13 تحت عنوان "القدس"

الأعرج يصطحب وفداً من البلديات الفرنسية في زيارة تضامنية للخان الأحمر

الأعرج يصطحب وفداً من البلديات الفرنسية في زيارة تضامنية للخان الأحمر

المالكي يطلع وزيرة الدولة للشؤون الخارجية الايطالية على آخر المستجدات

المالكي يطلع وزيرة الدولة للشؤون الخارجية الايطالية على آخر المستجدات

المالكي يشيد بالعلاقات الفلسطينية الإندونيسية

المالكي يشيد بالعلاقات الفلسطينية الإندونيسية

منوعات

رانيا يوسف: أكره أفلام نادية الجندي منذ الطفولة.. وسلوكها غير مفهوم

رانيا يوسف: أكره أفلام نادية الجندي منذ الطفولة.. وسلوكها غير مفهوم

كيف أصبحت حالة تامر حسني؟

كيف أصبحت حالة تامر حسني؟

أحمد بدير يثير الغضب بعد مداعبته فتاة لشابة مغربية ويعتذر لاحقاً

أحمد بدير يثير الغضب بعد مداعبته فتاة لشابة مغربية ويعتذر لاحقاً

سلاف فواخرجي تتعرض لانتقاد حاد بسبب مافعلته بعد وفاة دينا هارون

سلاف فواخرجي تتعرض لانتقاد حاد بسبب مافعلته بعد وفاة دينا هارون

هيفاء وهبي تعبر عن حبها لشقيقتها بصورة مثيرة

هيفاء وهبي تعبر عن حبها لشقيقتها بصورة مثيرة

موقف مُحرج لتوفيق عكاشة على الهواء بسبب حياة الدرديري

موقف مُحرج لتوفيق عكاشة على الهواء بسبب حياة الدرديري

سيارة ابنة حليمة بولند تثير ضجة عارمة بين متابعيها.. شاهدها من الداخل

سيارة ابنة حليمة بولند تثير ضجة عارمة بين متابعيها.. شاهدها من الداخل

زفاف مفاجئ لممثل يهودي وإعلامية عربية مسلمة يثير غضب وزير الداخلية الإسرائيلي

زفاف مفاجئ لممثل يهودي وإعلامية عربية مسلمة يثير غضب وزير الداخلية الإسرائيلي

في أي عضو أصاب السرطان فاروق الفيشاوي؟

في أي عضو أصاب السرطان فاروق الفيشاوي؟

فيديو: منة فضالي تنفعل &#34;ربنا ياخدك.. إنتوا إزاي بني آدمين؟&#34;

فيديو: منة فضالي تنفعل "ربنا ياخدك.. إنتوا إزاي بني آدمين؟"

عربي

الأسد يصدر قانوناً جديداً ينظم عمل وزارة الأوقاف

الأسد يصدر قانوناً جديداً ينظم عمل وزارة الأوقاف

الأردن: تعديل في حكومة الرزاز يشمل تسع وزارات ودمج ستة

الأردن: تعديل في حكومة الرزاز يشمل تسع وزارات ودمج ستة

(ديلي ميل): البغدادي أعدم 320 عنصرا من أتباعه

(ديلي ميل): البغدادي أعدم 320 عنصرا من أتباعه

مصر.. أحكام بالإعدام لـ17 شخصا بقضية تفجيرات الكنائس

مصر.. أحكام بالإعدام لـ17 شخصا بقضية تفجيرات الكنائس