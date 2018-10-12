قبل ساعات من خطابه.. أدرعي يوجه رسالة إلى نصر الله

رام الله - دنيا الوطنوجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، رسالة إلى الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله، يتساءل فيها عن مدى تقديمه إجابات معينة للمواطنين اللبنانيين.وكتب أدرعي في تغريدة على حسابه عبر موقع (تويتر) وتساءل: "هل سيكسر السيد حسن غدًا صمته؟ حتى الآن، فضّل نصرالله الّذي كُشفت خباياه، السكوت، وإعطاء الآخرين مثل جبران باسيل القيام بالأعمال الشّاقة بدلًا منه. ولكن، هل سيستغل نصرالله غدًا خطابه المخطط في عزاء الحاجة ام عماد مغنية لتقديم الإجابات لمواطني لبنان؟".وواصل أدرعي مزاعمه وافتراءاته، حيث توجه الى نصرالله بالقول: "لماذا تخبّئ مصانع تحويل الصواريخ لدقيقة، بجانب مطارالحريري وبجانب بيوتهم؟ لماذا بعد تفاخرك في خطابك السابق بالصواريخ الدقيقة فضّلت الاختباء وراء ظهر باسيل في تمثيلية "مش راكبة على عقل حدا"؟ نحن بانتظارك يا نصر الله لتحكيلنا عن القرية المفضلة عليك في إطار تحدي القرى".يشار إلى أن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله سيلقي كلمة، الجمعة في احتفال تأبيني يقيمه الحزب عن روح والدة القائد في الحزب عماد مغنية، آمنة محمود ‏سلامة.