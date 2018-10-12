الرئيس عباس يشيد بالعلاقات الفلسطينية- الإسبانية

رام الله - دنيا الوطنهنئ الرئيس محمود عباس، ملك اسبانيا فيليبي السادس، لمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني.وتمنى الرئيس عباس في البرقية، أن تعود هذه المناسبة الهامة على اسبانيا بالمزيد من التقدم والازدهار، معربا عن تقديرنا العالي لتضامن اسبانيا ودعمها لشعبنا، عبر سنوات نضاله من اجل نيل حريته وتقرير مصيره، وعن اعتزازنا بالعلاقات المتينة التي تربط بلدينا وشعبينا، والتي ستظل محل اهتمامنا وسعينا الدائم من اجل تنميتها وتطويرها لما فيه خيرهما ومصلحتهما المشتركة.كما بعث الرئيس برقية تهنئة بنفس المناسبة، إلى رئيس الحكومة الاسبانية بيدرو سانشيز.