شؤون فلسطينية

الاحتلال يفرض طوقًا عسكريًا على "الحديدية" ويعزلها عن المناطق

الاحتلال يفرض طوقًا عسكريًا على "الحديدية" ويعزلها عن المناطق
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، طوقا عسكريا على خربة "الحديدية"، جنوب شرق طوباس، وأغلقت الطرق المؤدية إليها أمام المتضامنين.

وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة المتواجد في المنطقة، بأن الاحتلال أغلق كافة الطرق المؤدية إلى الخربة، ومنع وصول المتضامنين من مؤسسات الحقوق الإسرائيلية، لمكان عملية الهدم التي حصلت أمس، واعتقل أحدهم.

وكانت قوات الاحتلال قد هدمت أمس الخميس، منشآت سكنية، وحظائر أغنام للمواطن عمر بشارات، من سكان "الحديدية"، بحجة عدم الترخيص.

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