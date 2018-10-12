شرطة بيت لحم تقبض على ثلاث فتيات بتهمة الرقص بملابس فاضحة في الطريق العام

رام الله - دنيا الوطنألقت شرطة بيت لحم، القبض على ثلاث فتيات بتهمة الرقص بملابس فاضحة، في الطريق، وخدش الحياء العام.وقال العقيد لؤي ارزيقات، المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية: قبضت شرطة محافظة بيت لحم، وبالتنسيق مع شرطة محافظة أريحا، وبتعليمات مباشرة من محافظ بيت لحم على ثلاث فتيات قمن بالرقص الفاضح، وخدش الحياء العام، في بيت لحم وبيت جالا.وأضاف ارزيقات، أنه وبمتابعة لما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي حول قيام ثلاث فتيات بالرقص بملابس فاضحة وخدش للحياء العام، تمكنت شرطة بيت لحم من القبض على إحداهن وفرار اثنتين.وتابع: قامت ادارة المباحث العامة، بمتابعتهن وعمل كمين لهن من قبل المباحث العامة بشرطة أريحا، القبض عليهن وتبين أنهن من سكان الداخل.وأوضح ارزيقات أنه تم توقيف الفتيات الثلاث لحين استكمال الاجراءات واحالتهن للجهات المختصة.