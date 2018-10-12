لاول مرة.. "بالون" من غزة إلى تل أبيب

كما سقط صباح اليوم الجمعة، عدد كبير من البالونات إلى مناطق غلاف غزة، منها في أشكول، وشرق أسدود، فيما تحرك شرطة الاحتلال، بعد بلاغ يُفيد بسقوط بالون في منطقة ريشون ليتسيون.

رام الله - دنيا الوطنأفاد موقع (ريشت كان) أنه ولأول مرة منذ بدء مسيرات العودة في قطاع غزة، وصل بالون حارق إلى منطقة "بات يام" جنوب مدينة تل أبيب.وكانت قد عثرت الشرطة الإسرائيلية فجر الخميس على "بالون حارق" بالقرب من مستوطنة "نوف إيلون" بالضفة الغربية.