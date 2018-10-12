الاحتلال يعتقل منفذ عملية "حوارة".. ويواصل البحث عن منفذ عملية "بركان"

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال 7 مواطنين بينهم منفذ عملية حوارة وقريبة منفذ عملية "بركان".اعتقلت قوات خاصة اسرائيلية مساء أمس منفذ عملية الطعن في حوارة بعد اقتحام منزله في قرية جماعين جنوب نابلس.وقالت مصادر أمنية أن قوات اسرائيلية اقتحمت القرية عبر مركبات خاصة واقتحمت منزل منفذ عملية حوارة معز احمد قاسم حج علي (19 عاما) بعد وقت قصير من دخوله إلى المنزل واعتقلته ونقلته إلى معسكر حوارة جنوبا، كما اعتقلت رامز حشاش.وكانت قوات الاحتلال قد نصبت حواجز عسكرية على كافة مداخل جماعين ومنعت المواطنين من الخروج من البلدة.وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال التي تمركزت بدورياتها وسط بلدة عنبتا شرق طولكرم وعلى مدخلها الشرقي أوقفت احدى المركبات وأجبرت الركاب على النزول، وبعد التدقيق في البطاقات اعتقلت كل من: سليمان عزام أبو شيخة، وصالح بسام أبو شيخة وجهاد عماد اكبارية، وهم من ضاحية شويكة شمال طولكرم.