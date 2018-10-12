شؤون فلسطينية

الطقس: انخفاض على درجات الحرارة وأمطار خفيفة متفرقة

الطقس: انخفاض على درجات الحرارة وأمطار خفيفة متفرقة
رام الله - دنيا الوطن
يكون يكون الجو اليوم الجمعة، غائماً جزئياً معتدلاً في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئياً الى صافية باردة نسبياً في المناطق الجبلية لطيفة في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغداً السبت يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف معتدلاً في  معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها ادنى من معدلها السنوي العام  بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الاحد يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف معتدلاً في  معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام  ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الاثنين يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف معتدلاً في  معظم المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام  ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يعتقل منفذ عملية &#34;حوارة&#34;.. ويواصل البحث عن منفذ عملية &#34;بركان&#34;

الاحتلال يعتقل منفذ عملية "حوارة".. ويواصل البحث عن منفذ عملية "بركان"

الفلسطينيون يشاركون في جمعة الانتفاضة بمسيرات العودة

الفلسطينيون يشاركون في جمعة الانتفاضة بمسيرات العودة

تعرف على أسعار العملات مقابل الشيكل

تعرف على أسعار العملات مقابل الشيكل

&#34;إيسيسكو&#34; تنتخب فلسطين لرئاسة مؤتمرها العام للدورة الـ13 تحت عنوان &#34;القدس&#34;

"إيسيسكو" تنتخب فلسطين لرئاسة مؤتمرها العام للدورة الـ13 تحت عنوان "القدس"

الأعرج يصطحب وفداً من البلديات الفرنسية في زيارة تضامنية للخان الأحمر

الأعرج يصطحب وفداً من البلديات الفرنسية في زيارة تضامنية للخان الأحمر

المالكي يطلع وزيرة الدولة للشؤون الخارجية الايطالية على آخر المستجدات

المالكي يطلع وزيرة الدولة للشؤون الخارجية الايطالية على آخر المستجدات

المالكي يشيد بالعلاقات الفلسطينية الإندونيسية

المالكي يشيد بالعلاقات الفلسطينية الإندونيسية

الشوا يشارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين

الشوا يشارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

شؤون فلسطينية

&#34;إيسيسكو&#34; تنتخب فلسطين لرئاسة مؤتمرها العام للدورة الـ13 تحت عنوان &#34;القدس&#34;

"إيسيسكو" تنتخب فلسطين لرئاسة مؤتمرها العام للدورة الـ13 تحت عنوان "القدس"

الأعرج يصطحب وفداً من البلديات الفرنسية في زيارة تضامنية للخان الأحمر

الأعرج يصطحب وفداً من البلديات الفرنسية في زيارة تضامنية للخان الأحمر

المالكي يطلع وزيرة الدولة للشؤون الخارجية الايطالية على آخر المستجدات

المالكي يطلع وزيرة الدولة للشؤون الخارجية الايطالية على آخر المستجدات

المالكي يشيد بالعلاقات الفلسطينية الإندونيسية

المالكي يشيد بالعلاقات الفلسطينية الإندونيسية

الشوا يشارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين

الشوا يشارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين

مهرجان السيدة انسانية التشيكي يكرم معايعة وصيدم والمالكي وسلمان

مهرجان السيدة انسانية التشيكي يكرم معايعة وصيدم والمالكي وسلمان

الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تتبنى قرارا حول الأطفال الفلسطينيين الأسرى

الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تتبنى قرارا حول الأطفال الفلسطينيين الأسرى

اللواء عطا الله يشارك بالاجتماع الثالث لدول الشرق الاوسط وشمال افريقيا الاعضاء بالانتربول

اللواء عطا الله يشارك بالاجتماع الثالث لدول الشرق الاوسط وشمال افريقيا الاعضاء بالانتربول

منوعات

موقف مُحرج لتوفيق عكاشة على الهواء بسبب حياة الدرديري

موقف مُحرج لتوفيق عكاشة على الهواء بسبب حياة الدرديري

سيارة ابنة حليمة بولند تثير ضجة عارمة بين متابعيها.. شاهدها من الداخل

سيارة ابنة حليمة بولند تثير ضجة عارمة بين متابعيها.. شاهدها من الداخل

زفاف مفاجئ لممثل يهودي وإعلامية عربية مسلمة يثير غضب وزير الداخلية الإسرائيلي

زفاف مفاجئ لممثل يهودي وإعلامية عربية مسلمة يثير غضب وزير الداخلية الإسرائيلي

في أي عضو أصاب السرطان فاروق الفيشاوي؟

في أي عضو أصاب السرطان فاروق الفيشاوي؟

فيديو: منة فضالي تنفعل &#34;ربنا ياخدك.. إنتوا إزاي بني آدمين؟&#34;

فيديو: منة فضالي تنفعل "ربنا ياخدك.. إنتوا إزاي بني آدمين؟"

صورة نادرة لشادية مع زوجها &#34;عزيز فتحي&#34;... قصة حب انتهت بسبب الغيرة

صورة نادرة لشادية مع زوجها "عزيز فتحي"... قصة حب انتهت بسبب الغيرة

ميريام فارس تفاجئ الجمهور بصورة غريبة ومن ثم تحذفها

ميريام فارس تفاجئ الجمهور بصورة غريبة ومن ثم تحذفها

أحمد الفيشاوي يُعلّق على تقبيل زوجته بمهرجان الجونة: &#34;لم أتعمد&#34;

أحمد الفيشاوي يُعلّق على تقبيل زوجته بمهرجان الجونة: "لم أتعمد"

فيديو:دينا تبكي متأثرة.. فهل تفكر في إرتداء الحجاب؟ وهذا ما فعتله بمتحرش

فيديو:دينا تبكي متأثرة.. فهل تفكر في إرتداء الحجاب؟ وهذا ما فعتله بمتحرش

هذه حقيقة وفاة الفنان الكبير سمير غانم

هذه حقيقة وفاة الفنان الكبير سمير غانم

عربي

الأردن: تعديل في حكومة الرزاز يشمل تسع وزارات ودمج ستة

الأردن: تعديل في حكومة الرزاز يشمل تسع وزارات ودمج ستة

(ديلي ميل): البغدادي أعدم 320 عنصرا من أتباعه

(ديلي ميل): البغدادي أعدم 320 عنصرا من أتباعه

مصر.. أحكام بالإعدام لـ17 شخصا بقضية تفجيرات الكنائس

مصر.. أحكام بالإعدام لـ17 شخصا بقضية تفجيرات الكنائس

السيسي: العدو حاليا من الداخل ويسعى لهدمنا.. وأعد بأن تكون مصر أفضل عام 2020

السيسي: العدو حاليا من الداخل ويسعى لهدمنا.. وأعد بأن تكون مصر أفضل عام 2020