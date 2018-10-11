"إيسيسكو" تنتخب فلسطين لرئاسة مؤتمرها العام للدورة الـ13 تحت عنوان "القدس"



وسيناقش المؤتمر كذلك ، من خلال لجنة الشؤون الإدارية والمالية والقانونية ، التقرير المالي للمدير العام وحسابات الإقفال وتقرير شركة تدقيق الحسابات وتقريرلجنة المراقبة المالية للسنوات 2015- 2017 ،وتقرير المدير العام عن مساهمات الدول الأعضاء في موازنة الإيسيسكو ومعالجة الوضع المالي للإيسيسكو للسنوات 2015- 2017 ، ومشروع وضع رابطة مؤسسات تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في إطار الإيسيسكو، ومشروع تعديل الهيكل التنظيمي للإيسيسكو، و مشروع تعديل بعض مواد الميثاق والنظام الداخلي للمؤتمر العام والمجلس التنفيذي ونظام الموظفين.



رام الله - دنيا الوطنانتخب المؤتمر العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو"، رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم محمود إسماعيل، ممثل دولة فلسطين رئيسا للمؤتمر، وذلك خلال اجتماعه بالدورة الثالثة عشر تحت عنوان "دورة القدس الشريف"، بالعاصمة المغربية الرباط اليوم الخميس.ويعقد المؤتمر بمشاركة عدد من وزراء التربية والتعليم العالي والثقافة والاتصال في الدول الأعضاء أو من يمثلهم، وأعضاء المجلس التنفيذي للإيسيسكو، وأعضاء السلك الديبلوماسي الإسلامي المعتمد في الرباط، وممثلي عدد من المنظمات الإقليمية والدولية المختصة، ومن ضمنهم الوفد الفلسطيني برئاسة رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم محمود إسماعيل، وعضو المجلس التنفيذي للإيسيسكو عن دولة فلسطين ليالي بصة، ونائب محافظ محافظة القدس الشريف عبد الله صيام، ود. ديما السمان مدير عام وحدة القدس في وزارة التربية والتعليم العالي ووليد بدوي من وزارة الثقافة.وفي كلمته التي القاها عنه نائب محافظ القدس عبد الله صيام، وجه إسماعيل جزيل الشكر والعرفان لصاحب الجلالة الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية ورئيس لجنة القدس، لما يقدمه من عناية ورعاية كريمتين للمدينة المقدسة وللمقدسيين، بالإضافة لشكره معالي الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري على حسن اختياره واستشعاره لأهمية القدس ورمزيتها، وإطلاق اسم "دورة القدس الشريف" على المؤتمر العام للمنظمة.وأكد إسماعيل على أهمية القرارات التي يتطلع إليها كافة الدول الأعضاء للمؤتمر العام للإيسيسكو، والتي لا شك بأنها جميعها استفادت من الخدمات التربوية والثقافية والعلمية التي تقدمها المنظمة، رغم الإكراهات والصعوبات التي تواجه الإدارة العامة بخاصة في مجال توفير الموارد المالية، ودعا إسماعيل لمؤازرة معالي الدكتورالتويجري في جهوده لمواصلة النهوض بتعليم الشعوب الإسلامية وخاصة في دولة فلسطين وعاصمتها القدس، لتبقى جوهرة فلسطين وعاصمتها الأبدية بإسلاميتها وتاريخها وحضارتها العريقة، وكما قرر وزراء الثقافة بالدول الأعضاء اعتبارها عاصمة الثقافة الإسلامية.فيما تم عرض فيلم وثائقي حول "انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى والمؤسسات التربوية والثقافية في القدس الشريف".واستعرض إسماعيل أهم الظروف التي تمر بها العملية التعليمية والمشهد الثقافي في فلسطين وفي مدينة القدس على وجه التحديد، بما فيه المقدسات الإسلامية والمسيحية المحاصرين بالاستيطان والمستوطنات ومعاناة المسجد الأقصى المباركمن إغلاق واقتحامات وحفريات لا تتوقف، والتي تمتد لتطال مؤسساتنا التربوية والتعليمية والثقافية ومراكزنا التوثيقية بهدف اغتيال الذاكرة المتجذرة في التاريخ، مؤكدا على العزم والقوة التي يتحلى بها أبناء الشعب الفلسطيني وإصراره على الصمود أمام كافة أشكال الهدم والتهجير والتفريق بالحواجز والجدران، وتمسكنا بحقنا في إقامة دولتنا المستقلة.وسيناقش المؤتمر من خلال لجنة البرامج المتفرعة عنه تقريرالمديرالعام حول تقييم عمل الإيسيسكو، وتقريرالمدير العام للأعوام 2013-2015 ، وتقرير المدير العام المرحلي للأعوام 2016-2018، و مشروع الخطة الاستراتيجية متوسطة المدى للأعوام 2019-2027، ومشروع خطة العمـل الثلاثية والموازنة للأعوام 2019-2021.